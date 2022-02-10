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Врач назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей

Анна Назайкина
07:21 10.02.2022
Острый ларинготрахеит может привести в конечном итоге к отеку гортани, предупредил медик.
Врач назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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При инфицировании омикрон-штаммом COVID-19 у детей до пяти лет может наблюдаться развитие смертельно опасного состояния, предупредил россиян в беседе с Ura.ru врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Он объяснил, что острый ларинготрахеит может привести в конечном итоге к отеку гортани. При таком заболевании, отметил врач, ребенка следует максимально оперативно госпитализировать, иначе последствия могут быть трагическими.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "омикроне"», - объяснил педиатр.

Токарев отметил, что если у ребенка на фоне заболевания носогубный треугольник приобрел белый или синий цвет, появился «лающий» кашель, произошло учащение дыхания, оно стало шумным, и свистящим, то нужно незамедлительно обращаться к медикам.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что, по предварительным наблюдениям, большая часть детей переносят омикрон-штамм коронавируса без постковидного синдрома.

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