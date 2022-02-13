В МОК заявили, что организация не хочет видеть политические заявления на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против политических заявлений на Олимпиаде и не хочет видеть их на ОИ-2022 в Пекине. Об этом заявил глава пресс-службы организации Марк Адамс.

Напомним, что позавчера, 11 февраля, в ходе соревнований по скелетону на Играх украинских спортсмен Владислав Гераскевич после завершения третьего проката показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

«Позавчера мы переговорили с командой и спортсменом, он все понял. Мы хотим мира, о чем говорил и наш президент во время церемонии открытия Игр, когда сказал фразу "Дайте миру шанс". Мы не хотим видеть политические заявления на соревновательных площадках или церемониях награждения, для нас это фундаментальный принцип, и с этим соглашаются все, в том числе и сам спортсмен», - рассказал Адамс журналистам.

XXIV зимняя Олимпиада стартовала в столице Китая 4 февраля. Соревнования проходят под девизом «Вместе ради общего будущего». Следует отметить, что ОИ проходят при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с распространением в мире COVID-19. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.