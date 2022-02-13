СМИ: Западные страховые компании закроют для полетов воздушное пространство Украины

С понедельника, 14 февраля, воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий страховых компаний Запада.

«(Британские страховые компании. - Прим. ред.) вводят воздушную блокаду (Украины. - Прим. ред.). Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», - цитирует «Страна.ua» слова собственного источника.

Издание утверждает, что крупнейшие британские страховщики сегодня отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.

По словам другого собеседника портала, проблемы начались еще в конце 2021 года, когда европейская компания, которая предоставила в лизинг самолеты Украине, потребовала вывести два борта с территории страны.

«Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям», - заявил источник издания.

Портал утверждает, что сообщения западных СМИ о дате «российского нападения» ускорило решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Кремль неоднократно заверял в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о якобы вторжении России на Украину демонстрируют, что подобные фейки могут привести к непоправимым последствиям. Такие действия западных СМИ могут усугубить международную напряженность.