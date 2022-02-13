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Синоптик назвала сроки появления «апрельской» погоды в Москве

Анна Назайкина
08:19 13.02.2022
До плюс пяти градусов, по прогнозам специалистов, будет в городе в ночь на пятницу, 18 февраля.
Синоптик назвала сроки появления «апрельской» погоды в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала москвичам, когда им следует ждать «апрельского» тепла в городе.

По словам синоптика, уже к концу следующей недели температурные показатели в столице могу достигнуть до плюс шести-семи градусов. Кроме того, до плюс пяти градусов, по прогнозам специалистов, будет в Москве в ночь на пятницу, 18 февраля.

Было отмечено, что такие метеорологические условия соответствуют началу апреля. Несмотря на теплую погоду, добавила Паршина, в течение дня возможны дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что весенняя погода придет на всю территорию Европейской России в понедельник, 14 февраля. Ожидается много солнца - будет облачно с прояснениями или безоблачно, отметил специалист.

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