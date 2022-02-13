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Эксперт предупредил о риске развития нейроковида после «омикрона»

Анна Назайкина
06:59 13.02.2022
У детей на фоне «омикрона» могут развиваться системные воспаления, отметил Андрей Исаев.
Эксперт предупредил о риске развития нейроковида после «омикрона»
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Несмотря на более легкое течение омикрон-штамма коронавирусной инфекции, у пациентов с данной мутации могут развиваться нейроковид и лонгковид, а также системные воспаления. Об этом в беседе с ТАСС рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

Эксперт отметил, что, если инфицирование COVID-19 не вызвало воспаление легких и не привело к аппарату искусственной вентиляции легких, у заболевших могут возникнуть и другие тяжелые последствия.

«Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», - сказал он.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил о двух «принципиальных» симптомах при инфицировании новым штаммом коронавируса «омикрон». Медик заявил, что именно эти признаки отличают заражение новой мутацией COVID-19 от других вариантов этого вируса.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

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