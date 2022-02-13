Глава ДНР предположил, что взрыв в Донецке мог быть провокацией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предположил, что взрыв в Донецке мог быть провокацией, которая фиксировалась журналистами. При этом, по его словам, на данный момент так и не удалось выяснить, что именно взорвалось.

Кроме того Пушилин заявил о присутствии до 150 тысяч украинских военнослужащих у линии соприкосновения.

«Взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1 км, в 1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная. Что взорвалось - непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, провокация, которая снималась журналистами или еще что-то», - рассказал Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава ДНР подтвердил, что ситуация на востоке страны обостряется. По словам Пушилина, сейчас все, что доставляется в Киев со стороны Запада, это достаточно быстро перемещается на Донбасс, на ту часть, которая подконтрольна Украине.

«Что касается численности личного состава, то сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 тысяч человек», - сообщил глава ДНР.

В субботу, 12 февраля, СМИ распространили информацию о том, что на территории Донецка раздался взрыв. При этом не сообщалось, что могло стать причиной ЧП. Также не было каких-либо данных о погибших или пострадавших в результате инцидента.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донецке находится под контролем, а взрыв, о котором пишут СМИ, прогремел на территории, контролируемой бойцами ВСУ.