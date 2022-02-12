Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке

Ситуация в Донецке находится под контролем, а взрыв, о котором пишут СМИ, прогремел на территории, контролируемой бойцами ВСУ. Об этом сообщает главред RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на главу ДНР Дениса Пушилина, в своем Telegram-канале.

«Пока все под контролем... Взрыв на их (Украинская сторона. - Прим. ред.) территории», - приводит Симоньян слова Пушилина.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что на территории Донецка раздался взрыв. При этом не сообщалось, что могло стать причиной ЧП. Также не было каких-либо данных о погибших или пострадавших в результате инцидента.