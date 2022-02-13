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Песков рассказал, в каких сферах Россия будет расширять взаимодействие с Западом

Виктория Ивашечкина
07:11 13.02.2022
Представитель Кремля назвал нормальной практику, когда отношения на одном фланге компенсируются общением на другом.
Песков рассказал, в каких сферах Россия будет расширять взаимодействие с Западом
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее развитие взаимоотношений России и Запада будет происходить только на равных условиях.

По словам представителя Кремля, Москва будет сотрудничать со всеми странами, включая США и Европу. Но российская сторона будет искать взаимодействия там, где есть взаимность.

«Россия - это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Поэтому Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», - цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

По словам Пескова, это нормальная практика, когда отношения на одном фланге компенсируются общением на другом. И так происходит со всеми странами, Россия не должна стать исключением.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в арсенале российских властей имеются планы по противодействию санкциям Соединенных Штатов. Он отметил, что поведение американской стороны в отношении санкций «абсолютно непредсказуемо».

Однако он повторил, что российский истеблишмент продолжает призывать США «отказаться от нагнетания напряженности».

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