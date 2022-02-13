Песков рассказал, почему Европа покупает газ по высокой цене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Европа отошла от долгосрочного и рыночного взаимодействия по вопросу энергопоставок. Теперь страны вынуждены покупать газ по завышенной цене.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию , что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов», - рассказал Песков, передает РИА Новости.

В соответствии с зимним экономическим прогнозом, Еврокомиссия пишет, что цены на энергоносители в ЕС останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году.

При этом цены в текущем году могут оказаться выше, чем предполагалось осенью, а опуститься они могут весной 2023 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на обвинения в адрес России в усугублении ситуации на энергетическом рынке, заявил, что страна может поставлять больше газа в Европу, однако для этого нужны долгосрочные контракты.

Дело в том, что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января возложил на РФ ответственность за дефицит газа в европейских хранилищах и заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть, то есть на три миллиарда в месяц.