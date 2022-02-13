Двое взрослых и четыре ребенка погибли при пожаре в Якутии

В результате пожара в частном доме в Якутии погибли шесть человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по региону.

Трагический инцидент произошел в якутском селе Сунтар в ночь на 13 февраля. Сообщается, что в числе погибших четверо детей.

В момент прибытия пожарных и спасателей наблюдалось горение открытым огнем. Дом был поврежден пламенем по всей площади, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

«Предположительная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки», - сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Для ликвидации огня привлекалось 12 человек личного состава и две единицы техники. В данный момент эксперты устанавливают виновное лицо. Пресс-служба прокуратуры республики проводит проверку.