«Насильно мил не будешь»: Песков высказался об отношениях Москвы и Запада

Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе с Европой и США, однако насильно мил не будешь и нужно расширять взаимодействие там, где есть взаимность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия - это страна, которая ищет сотрудничества со всеми», - сказал он РИА Новости.

Песков пояснил, что РФ готова сотрудничать с европейскими партнерами, а также США - в торгово-экономическом, инвестиционном и по вопросам безопасности.

«Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, это абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном фланге компенсируется на другом, и такое происходит у всех государств.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. В МИД РФ происходящее назвали информационной войной, отметив, что Запад пытается дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать свои геополитические устремления.