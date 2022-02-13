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Больше десятка пострадавших: в Лондоне рухнуло здание бара

Анна Касаткина
03:38 13.02.2022
Бригады скорой помощи оказали помощь 13 людям, четверо из них госпитализированы.
Больше десятка пострадавших: в Лондоне рухнуло здание бара
© Фото: Tejas Sandhy Keystone Press Agency Globallookpress
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Тринадцать человек пострадали при частичном обрушении здания бара в Хакни-Уик в восточной части Лондона. Четверо из них госпитализированы, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в 16.44 (19.44 мск) в субботу, 12 февраля. По словам очевидцев телеканала, обрушение произошло в «считанные секунды», сначала послышался треск, а затем верхний полуэтаж здания обвалился.

Бригады скорой помощи оказали помощь 13 людям, из которых четверо были госпитализированы, включая троих с серьезными травмами. Спасатели обыскали поврежденное здание и вывели из него еще семь человек, которые не могли спуститься с уцелевшей части антресоли из-за обрушения.

Ранее в горнолыжном центре в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес. В результате травмы получили восемь человек.

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