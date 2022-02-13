МИД РФ: медийная история о «скором вторжении РФ на Украину» координируется из Вашингтона

Медийная история о «неминуемом вторжении России на Украину» целенаправленно координируется из Вашингтона, причем многие западные СМИ, не стесняясь, просто идут ва-банк. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что медийное сопровождение для информационного заказа из США организовано беспрецедентное. Сложно сказать, какие «независимые» западные СМИ не приняли участие в обслуживании этой истории.

«Медийное сопровождение, я бы сказала, беспрецедентное, потому что засветились все западные ресурсы, которые позиционируют себя как независимые, которые сейчас исключительно только обслуживают эту вот заказную историю из Вашингтона», - отметила представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала «СоловьевLive».

Ряд «авторитетных» западных СМИ уже даже не скрывает участия в информационном конгломерате. Многие из них идут ва-банк. Как отметила Захарова, цель этих действий – нагнетание обстановки и провокация.

Ранее МИД РФ обвинил западные СМИ в информационной атаке. Обслуживая политический заказ своих правительств, они скоординировано тиражируют недостоверную информацию о России, участвуя в полномасштабной информационной войне, отметили в ведомстве.