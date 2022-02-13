Врач развеял популярный миф о мигрени

Головная боль не всегда равнозначна мигрени, на последнюю указывают специфические симптомы. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он указал, что очень часто люди говорят о мигрени, если у них просто заболела голова, повторяя распространенный миф.

«Мигрень - это особый вариант головной боли. У этой болезни есть совершенно определенные диагностические критерии, диагностические признаки», - объяснил Комаровский в эфире телеканала «Украина» .

Врач может поставить диагноз «мигрень», если боль эпизодически повторяется и носит приступообразный характер с продолжительностью от 4 до 72 часов. Кроме того, при мигрени боль обычно интенсивна, может сопровождаться чувствительностью к яркому свету, каким-то запахам запаху, громким звукам, также могут наблюдаться тошнота и рвота, заключил доктор.

Ранее Комаровский рассказал о двух «принципиальных» симптомах при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса.