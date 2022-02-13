Байден пообещал Зеленскому «быстрый и решительный» ответ в случае «российской агрессии»

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонную беседу. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

Согласно сообщению, лидеры двух стран договорились продолжать прикладывать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса.

«Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины… Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», - информирует пресс-служба американской администрации по итогам переговоров.

Отмечается, что во время диалога Байден пообещал украинскому коллеге «быстрый и решительный» ответ со стороны Вашингтона и его союзников на «любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины».

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.