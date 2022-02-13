«Давай на Звезду»: Пиманов рассказал о судьбоносном предложении Шойгу

Десять лет назад приказом Министра обороны Алексей Пиманов был назначен руководителем медиахолдинга «Красная Звезда». О непростом опыте и сложностях, которые пришлось преодолеть, поднимая на новый уровень телеканал о тех, кто служит, Алексей Викторович вспомнил в эксклюзивном интервью программе «Фетисов».

«У меня были три прекрасно работающие телекинокомпании, у меня по пять киношных проектов в год. У меня "Жить здорово", "Человек и закон", много проектов и на Первом и на других каналах. У меня все в порядке. Казалось, я бы мог спокойно почивать на лаврах и больше снимать кино, как я люблю. И когда Сергей Кужугетович мне сказал: "Давай на Звезду", честно скажу, если бы это был не он, я бы отказался 150%», - вспомнил Пиманов.

Предстояла огромная административная работа. Надо было многое сделать с нуля, добавил Алексей Викторович. Причем, в ограниченных условиях.

«Ладно бы еще прийти на канал, который имеет огромный бюджет, его надо просто правильно использовать. А когда ты приходишь на канал, на котором есть три раза новости, две какие-то программы и старые фильмы, а больше нет ничего... Нет денег. Конечно, ты начинаешь думать, а как? Ведь надо же подобно барону Мюнхгаузену за волосы себя тащить из болота», - сказал Пиманов.

Сейчас медиахолдинг не узнать. Но все, что постоянный зритель «Звезды» воспринимает, как само собой разумеющиеся - далось титаническими усилиями, добавил он.

«Я когда приходил в определенные структуры и говорил: "Давайте, помогите каналу подняться". Мне говорили большие чиновники в рекламном бизнесе: "А зачем нам это нужно? Зачем мы будем тебе помогать? Ты хороший парень, мы тебя знаем. А зачем мы будем помогать "Звезде", ради чего? У нас все есть на всех других каналах. Этот канал выполняет политическую волю, этот канал развлекает, этот деньги зарабатывает, сериалы показывает, это спорт. А зачем вы нам?», - вспомнил Пиманов о сложных разговорах.

Как отметил президент медиахолдинга, на этапе его развития было принято принципиальное решение, которое соблюдается до сих пор.

«Мы с Сергеем Кужугетовичем сразу договорились, что мы делаем канал не для армии. Это была бы большая ошибка, делать канал для тех, кто служит. Надо делать канал для всей страны про тех, кто служит. И вообще, про нашу историю, про наши загадки, про тайны века, про спорт, про легенды армии, легенды кино, образовывать людей и так далее и так далее», - отметил Пиманов.

А потому, уточнил он, встала задача привести на канал знаменитых, известных людей. Это было непросто, сказал Алексей Викторович в интервью Вячеславу Фетисову.

«Можно было только обратиться к своим друзьям. Сказать: "Ребята, давайте мы соберем команду и давайте попробуем просто вытащить это все. Давайте попробуем из этого сделать, что-то такое, не похожее ни на кого на этом телевизионном рынке"», - предложил тогда Пиманов.

Так родился медиахолдинг, в том виде, в котором он существует сейчас. Большая команда людей и единомышленников, которые каждый день делают свою работу. Шайка экспериментаторов, как называл ее в начале творческого пути президент холдинга Алексей Пиманов.