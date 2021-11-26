В стране и мире Пиманов представил новый фильм «Военной приемки» на Конференции по межведомственному взаимодействию Выступая в пятницу на Конференции по межведомственному взаимодействию, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов процитировал слова героя советского фильма «Добровольцы». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов представил на Конференции по межведомственному взаимодействию новый фильм, сделанный командой программы «Военная приемка». Перед показом он процитировал слова героя советского фильма «Добровольцы». «Отвечая на упреки жены, что они все время куда-то уезжают, он сказал: "Ну, а как же быть-то, Лелечка? Ты ж сама знаешь, сколько дел у нас на земном шарике. И как, чуть что все-таки нас посылают". Ну, вот пожалуй, лучше этой фразы про роль российской армии в жизни современного общества, не скажешь: "чуть что все-таки нас посылают"», - сказал Пиманов. Министр обороны РФ проводит в пятницу Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Глава российского военного ведомства назвал телеканал «Звезда» лучшим в России. Министр отметил талант сотрудников канала, которые занимаются съемками фильмов не только на учениях, но и во время боевых операций. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика