Власти Австрии рассказали о призывах отказаться от «Северного потока - 2»

Ряд государств призывает Австрию отказаться от участия в проекте «Северный поток - 2». Об этом рассказала министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбек, отметив, что Вена на этот шаг не пойдет.

Чиновница объяснила, что Австрия «много инвестировала» в трубопровод через государственную нефтяную компанию OMV. При этом она допустила, что «Северный поток - 2» может войти в пакет антироссийских ограничительных мер в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

«Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода», - уточнила министр в эфире ORF2.

Также, по словам Шрамбек, РФ выполняет контрактные обязательства по поставкам газа и не прекращала их «даже в худшие времена холодной войны».

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток - 2» способен обеспечить бесперебойное энергоснабжение Европы. Канцлер добавил, что газопровод необходим для этого, и отметил, что не нужно рассматривать «Северный поток - 2» в качестве угрозы безопасности.