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Канцлер Австрии отметил необходимость «Северного потока - 2»

Марина Крижановская
04:49 22.01.2022
Канцлер Нехаммер призвал не рассматривать «Северный поток - 2» как угрозу безопасности Евросоюза.
Канцлер Австрии отметил необходимость «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газопровод «Северный поток - 2» способен обеспечить бесперебойное энергоснабжение Европы. Канцлер добавил, что газопровод необходим для этого. Он отметил, что не стоит рассматривать «Северный поток - 2» как угрозу безопасности.

«Мое мнение: рассматривать трубопровод сам по себе как угрозу скорее неуместно, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе», - приводит РИА Новости слова его интервью Spiegel.

Канцлер отметил, что газопровод «слишком мал», чтобы из-за него ужесточались санкции. Нехаммер пояснил это в контексте ответа на вопрос, изменится ли его позиция, если вокруг Украины будет усугубляться ситуация. Австрийский политик отметил, что «красная линия фиксирована», а к «политике насилия» нет терпимости.

Ранее в среду, 19 января, представитель правительства Германии Штеффен Котре высказал мнение, что Бундестаг не должен препятствовать сертификации «Северного потока - 2». Он объяснил это угрозой для энергоснабжения Европы. По его мнению, наоборот - процесс сертификации должен быть ускорен, а его промедление выгодно одной лишь третьей американской стороне.

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