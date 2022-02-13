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«В голове туманы»: врачи рассказали о необычных последствиях «омикрона»

Роман Захаров
17:10 13.02.2022
По данным специалистов, приоритет жалоб после омикрон-штамма несколько другой, чем при заражении иными версиями COVID-19.
«В голове туманы»: врачи рассказали о необычных последствиях «омикрона»
© Фото: Keira Burton, Pexels
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Относительно безобидный и легкий штамм коронавируса «омикрон» может вызывать довольно тяжелые и неприятные последствия: нейроковид и лонгковид у взрослых, а также системные воспаления у детей. Об этом предупредил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном"», - объяснил Исаев в беседе с ТАСС.

Ученый добавил, что защититься от коронавируса можно только с помощью ревакцинации, и сейчас, по его мнению, наступило лучшее время сделать прививку, поскольку «пятая волна, волна "омикрона", уже отступает».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, рассказал, что приоритет жалоб после омикрон-штамма несколько другой, чем при заражении иными версиями инфекции. Врач, в частности, отметил, что у пациентов может сохраняться слабость даже после выздоровления от «омикрона».

«Это туман в голове, слабость, потеря работоспособности, головокружение. У человека слабость накатывает, он перебаливает, выздоравливает, однако эта слабость сохраняется», - сообщил специалист «Москве 24».

Он подчеркнул, что некоторые люди жалуются на потерю обоняния, но не во время болезни «омикроном», как часто было при предыдущих штаммах, а уже после выздоровления. Болибок при этом обратил внимание, что сейчас рано давать какие-либо четкие характеристики постковидному синдрому после омикрон-штамма, так как он пришел в Россию лишь в начале января этого года.

«Еще даже сроки не прошли для наступления так называемых постковидных явлений», - резюмировал врач.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе со «Звездой» рассказал о четырех проявлениях коронавируса, которые наиболее часто встречаются у пациентов с пораженными от COVID-19 ЛОР-органами. Медик особо отметил, что в таких случаях не нужно ждать, что недуги пройдут сами, а необходимо немедленно обращаться к специалистам.

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