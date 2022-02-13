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Ученые допустили появление более заразного штамма COVID-19

Ян Брацкий
18:16 13.02.2022
По оценкам экспертов, каждый новый штамм вируса обладает большей заразностью и непредсказуемыми свойствами.
Ученые допустили появление более заразного штамма COVID-19
© Фото: Belova59, Pixabay
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Следующий штамм коронавирусной инфекции может оказаться значительно более «кровожадным» и убить больше людей, нежели его предшественники. Такую гипотезу озвучили британские ученые.

«Вариант "омикрон" не произошел от "дельты", а появился из совершенно другой части генеалогического древа вируса. Поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант - мы не можем знать также и уровень патогенности. Он может быть как более, так и менее патогенным», - приводит The Guardian заявление профессора-эпидемиолога Марка Вулхауса из Эдинбургского университета.

На фоне этих новостей, экспертное сообщество призвало не торопиться с отменой коронавирусных ограничений в Великобритании. Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что коронавирус в процессе своей эволюции уже приспособился к человеческой популяции, однако его развитие не закончится на омикрон-штамме.

По его словам, уханьский штамм был не совершенен, а потому поражал в основном уязвимые группы населения, то есть пожилых людей. После этого вирус увеличивал свою заразность и постепенно научился «пробивать» иммунную защиту всех возрастных групп, включая детей, что означает его приспособление к человеческой популяции, объяснил специалист.

При этом эволюция COVID-19 на «омикроне» не закончится - вирус продолжает развиваться, что может привести к появлению еще более заразного штамма, уточнил ученый. Способы защиты, несмотря на развитие вируса, остаются неизменны - прежде всего, необходимо сделать прививку, а затем ревакцинироваться каждый полгода для предотвращения тяжелого течения заболевания, посоветовал Чумаков.

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