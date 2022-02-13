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Конькобежка Голикова завоевала бронзу на ОИ

Ян Брацкий
17:37 13.02.2022
Успех Ангелины Голиковой позволил нашей команде добавить в свою общую копилку 17-ю награду Игр.
Конькобежка Голикова завоевала бронзу на ОИ
© Фото: Денис Костюченко, РИА Новости
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Конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержала американка Эрин Джексон, серебро досталось японке Михо Такаги. Победительнице наша конькобежка уступила 0,17 секунды. Успех Голиковой позволил нашей команде добавить в свою общую копилку 17-ю награду Игр.

Ранее, в этот же соревновательный день, шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Для 21-летнего спортсмена это был олимпийский дебют.

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