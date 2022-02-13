Спорт Конькобежка Голикова завоевала бронзу на ОИ Ян Брацкий Успех Ангелины Голиковой позволил нашей команде добавить в свою общую копилку 17-ю награду Игр. © Фото: Денис Костюченко, РИА Новости Читайте нас на: Конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала американка Эрин Джексон, серебро досталось японке Михо Такаги. Победительнице наша конькобежка уступила 0,17 секунды. Успех Голиковой позволил нашей команде добавить в свою общую копилку 17-ю награду Игр. Ранее, в этот же соревновательный день, шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Для 21-летнего спортсмена это был олимпийский дебют. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика