Шорт-трекист Ивлиев завоевал серебряную медаль на ОИ
Медаль Константина Ивлиева стала 16-ой в общекомандной копилке сборной России на Играх.
© Фото: Alexander Chernykh, RussianLook, globallookpress
Шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Первое место занял выступающий за Венгрию Лю Шаоанг, а замкнул тройку призеров канадец Стивен Дюбуа, пишет «Спорт-Экспресс».
Для 21-летнего спортсмена это первая Олимпиада. Ивлиев уже является многократным призером юниорских чемпионатов мира, Универсиады и чемпионом Европы на дистанции 500 метров.