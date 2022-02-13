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Врач рассказала об особенностях восстановления после омикрон-штамма

Ян Брацкий
16:19 13.02.2022
Медик рекомендовала трезво оценивать свои силы и не перегружать организм в первые недели после выздоровления.
Врач рассказала об особенностях восстановления после омикрон-штамма
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Чтобы быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, полноценно питаться и заниматься дыхательной гимнасткой. Об этом рассказала главный врач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

«Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном», - отметила Кузенкова в беседе с ТАСС.

По мнению врача, после омикрон-штамма восстановление может занять гораздо больше времени.

Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал, как скорее восстановиться после COVID-19. Например, стоит рассмотреть вариант пребывания в соляной пещере или галокамере. Пульмонолог отмечает, что один час ее использования равнозначен нескольким дням нахождения на море.

Найти соляные пещеры можно в санаториях, реабилитационных центрах и в клиниках. Тарасенко посоветовал прибегнуть к помощи специалиста для назначения количества сеансов. Однако, в случае обострения хронического заболевания от посещения галокамеры лучше воздержаться.

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