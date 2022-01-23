Пульмонолог назвал способ восстановления легких после коронавируса

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко рассказал, как, не прибегая к морским курортам, скорее восстановиться после коронавируса. Например, стоит рассмотреть вариант пребывания в соляной пещере или галокамере. Пульмонолог отмечает, что один час ее использования равнозначен нескольким дням нахождения на море.

«Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесенного COVID-19. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят», - рассказал пульмонолог радио Sputnik.

Дополнительно к перечисленным полезным воздействиям соляной пещеры на легкие человека добавляется и улучшение кровоснабжения, а также кислородного обмена в легких. В санаториях, реабилитационных центрах и клиниках можно найти соляные пещеры (галокамеры). Пульмонолог Тарасенко посоветовал прибегнуть к помощи специалиста для назначения количества сеансов.

«В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19. Кроме того, лучше принимать процедуры в специализированных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который четко расписывает количество сеансов, исходя из жалоб пациента и его дефицитов. Дома организовать подобное лечение не получится. Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем», - порекомендовал Тарасенко.

Однако, в случае обострения хронического заболевания от посещения галокамеры лучше воздержаться.

«Например, посещение соляных пещер противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней», - отметил специалист.

Ранее терапевт рассказал, как правильно питаться, чтобы укрепить иммунитет и уменьшить риски заболеть «омикроном». По словам специалиста, в таком меню обязательно должны быть рыба, говядина, печень, яйца, которые уменьшают воспалительную реакцию в легких.