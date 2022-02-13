Вяльбе сообщила, что Устюгов завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
Российский спортсмен не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 километров.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на Олимпийских играх в Пекине после победы в эстафете. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с RT.
Таким образом, по ее словам, спортсмен не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 километров. Вяльбе при этом подчеркнула, что договоренность с Устюговым по этому вопросу была достигнута еще до эстафеты.
Сегодня, 13 февраля, российским лыжникам удалось завоевать золото в эстафете 4x10 километров на зимних Олимпийских играх в Пекине. За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.