В ЛДПР призвали не верить слухам о тяжелом состоянии Жириновского

В ЛДПР разослали членам партии разъяснения относительно ночных звонков с сообщениями о якобы смерти Владимира Жириновского. Однопартийцам рассказали, что эти сведения ложные и безосновательные, сообщил первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию - что это вранье и безосновательно», - цитирует РИА Новости заявление Каргинова.

С его слов, это сделано для предотвращения паники и четкого понимания, что все подобные слухи - провокация. В аппарате партии направили соответствующие запросы в правоохранительные органы и заявили, что анонимные звонки шли с поддельных телефонных номеров. Звонили и Сергею Каргинову. Он отметил, что уже написал заявления в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

Ранее Минздрав РФ сообщил о госпитализации политика 2 февраля ЦКБ с диагнозом COVID-19. Медики оценили состояние Владимира Вольфовича как стабильное. В аппарате партии сообщили о том, что он на связи и продолжает работать.