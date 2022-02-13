Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

В скором будущем в Москве установится рекордно низкое атмосферное давление, что повлияет на самочувствие метеозависимых людей. Об этом предупреждают синоптики центра погоды «Фобос».

По их данным, в ночь на 18 февраля атмосферное давление в столице будет на 20 единиц ниже нормы - 724 мм ртутного столба, сообщает РИА Новости.

Сегодня же, 13 февраля, в Москве будет облачно, но с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет на пять градусов превышать существующую норму для этого времени года.

«Температура воздуха (В Москве. - Прим. ред.) 0…+2 градуса, в Подмосковье -2…+3. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 мм рт. ст», - сказано в прогнозе центра «Фобос».

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала москвичам, когда им следует ждать «апрельского» тепла в городе.