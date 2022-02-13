Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на ОИ в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Первое место в соревновании занял французский биатлонист Кентен Фийон-Майе. Серебро завоевал норвежец Тарьей Бе. Латыпов допустил один промах и уступил победителю гонки 35,3 секунды.

Таким образом, спортсмен принес национальной сборной седьмую бронзовую медаль. В настоящий момент Россия находится на седьмой строчке в общекомандном зачете. В ее активе - четыре золота, четыре серебра и семь бронзовых медалей.

XXIV зимняя Олимпиада стартовала в столице Китая 4 февраля. Соревнования проходят под девизом «Вместе ради общего будущего». Следует отметить, что ОИ проводятся при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с распространением в мире COVID-19. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.