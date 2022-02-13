Алыпов заявил, что соболезнует конкурентам российских лыжников на Олимпиаде в Пекине

Российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов прокомментировал в беседе со «Звездой» победу российских лыжников в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Историческая победа российских лыжников была очень эмоциональной. Соперникам остается только соболезновать, особенно норвежцам, ведь отрыв россиян по времени был колоссальным, отметил Алыпов.

«Да надоели уже, смотришь - каждый день выигрывают…Это здорово, я очень рад, после гонки пошел сам покататься на лыжах, эмоции переполняют», - сказал он.

Сегодня российским лыжникам удалось завоевать золото в эстафете 4x10 км. За команду Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Россияне смогли пройти дистанцию за 1 час 54 минуты и 50 секунд. Серебро досталось лыжникам из Норвегии, третьими пришли французские спортсмены.

Таким образом, лыжники из РФ принесли национальной сборной четвертую золотую медаль. В настоящий момент Россия находится на седьмой строчке в общекомандном зачете. В ее активе - четыре золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.