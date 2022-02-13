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Зюганов рассказал о своем самочувствии

Анна Назайкина
13:10 13.02.2022
Ранее депутат отметил, что у него были сложные операции, поэтому он как обычно проходит диспансеризацию.
Зюганов рассказал о своем самочувствии
© Фото: Anton Belitsky, RussianLook, globallookpress
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Депутат Государственной думы России, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости рассказал о состоянии своего здоровья. По словам политика, он чувствует себя нормально.

«В целом нормально», - рассказал о своем состоянии агентству Зюганов.

Накануне лидер партии в беседе со «Звездой» отметил, что проходит в медучреждении профилактику в связи с обострившейся эпидситуацией из-за коронавирусной инфекции. Зюганов рассказал, что у него были сложные операции, поэтому он как обычно проходит диспансеризацию.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. Впоследствии в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с «омикроном».

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