В РФ зафиксировали 197 949 новых случаев коронавируса за сутки

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 197 949 человек. Вылечиться от коронавируса удалось 101 568 россиянам, скончались - 706.

По количеству заболевших за сутки лидирует Петербург. За минувшие 24 часа в Северной столице выявлено 20 136 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Москва, где обнаружили 12 496 случай. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 7 349 заболевших коронавирусом.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Ненецком автономном округе (126), в Еврейской автономной области (113) и на Чукотке (62).

Напомним, что накануне сообщалось о 203 766 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 14 133 509. За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровели 11 235 859 человек.