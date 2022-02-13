Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В РФ зафиксировали 197 949 новых случаев коронавируса за сутки

Анна Назайкина
12:35 13.02.2022
Общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 14 133 509.
В РФ зафиксировали 197 949 новых случаев коронавируса за сутки
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 197 949 человек. Вылечиться от коронавируса удалось 101 568 россиянам, скончались - 706.

По количеству заболевших за сутки лидирует Петербург. За минувшие 24 часа в Северной столице выявлено 20 136 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Москва, где обнаружили 12 496 случай. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 7 349 заболевших коронавирусом.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Ненецком автономном округе (126), в Еврейской автономной области (113) и на Чукотке (62).

Напомним, что накануне сообщалось о 203 766 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 14 133 509. За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровели 11 235 859 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:55 Спорт
Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине
10:54 В стране и мире
Видео
Смоделировать ядерный взрыв: кадры испытаний ЭМИ на «Спруте»
10:34 Армия
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
10:06 ОПК
Видео
Названа особенность орудия «Спрута», позволяющая уничтожить любой танк
07:38 В стране и мире
Американский политолог назвал истерию вокруг Украины кампанией США по остановке «Северного потока-2»
Популярное
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки новой БМП БТ-3Ф к госиспытаниям
Видео
Экипаж «Спрута» показал устойчивость легкого танка при помощи чая
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.