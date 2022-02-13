Преступления без срока давности: как украинские националисты уничтожают мирное население Донбасса

Не все западные страны согласны с политикой «милитаризации Европы», которую проводят Соединенные Штаты. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине летальное оружие, и эта позиция останется неизменной. В ФРГ лучше всего знают, кто такие националисты и каково их влияние на украинскую политику.

За восемь лет войны на Донбассе значительно выросло число военных преступников. Следственный комитет России знает их поименно. Житель поселка Александровка Леонид только пришел в себя после операции. Он даже не успел проститься с сыном, накануне его похорон вышел на улицу - расчистить снег.

«Начали чистить. Потом слышу - хлопок... и боль в ноге», - рассказал мужчина.

От поселка Александровка до позиций украинских вооруженных сил 200 метров. А потому власти ДНР уверены, что снайпер просто не мог не видеть, что перед ним гражданский.



Соседка Валентина сама стала инвалидом после ранения в начале войны. Рассказывает: за последнюю неделю это уже третий подобный случай. Заявлениям украинских властей о том, что те не ведут огонь по мирному населению, не верит.

«Врут они все, как говорится. “Не стреляют”. А куда же они стреляют. Вот стреляют и все, на угол глаза. И беспилотники летают, и все что хочешь», - пожаловалась жительница Донбасса.

С начала вооруженного конфликта в Донбассе жертвами обстрелов с украинской стороны, заявил глава ДНР Денис Пушилин, стали больше пяти тысяч человек. В их числе - несколько десятков детей. За полгода только в самопровозглашенной республике найдено как минимум 130 братских могил.

«Большинство граждан, причины смерти которых удалось установить, погибли от огнестрельных, пулевых, минно-взрывных ранений, осколочных ранений, а также открытых черепно-мозговых травм от действий тупых предметов», - сказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Свое расследование ведут и в российском Следственном комитете. За 8 лет было возбуждено почти пять сотен уголовных дел о событиях на Украине.

«Их фигурантами становятся представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений…Зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Украины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственный комитет обнародовал и фигурантов уголовных дел, поименно и с фотографиями. 31 человек - по их приказам украинские военнослужащие и боевики националистических батальонов вели прицельный огонь по жилым домам, школам и больницам Донбасса.

«Все, что там происходит, не имеет сроков давности и то, что виновные будут привлечены к ответственности, это факты, и здесь даже нечего обсуждать. Другой момент - кто пострадал в результате всех этих событий? Пострадали мирные граждане, те люди, которые высказали другую точку зрения», - сказал Депутат Харьковского горсовета от партии ОПЗЖ Андрей Лесик.

Тем временем США продолжают накачивать Украину оружием. Этому больше всего радуются украинские националисты.

«Нам сейчас дали столько оружия, не потому что мы хорошие, как любят говорить "нам помогает Запад, потому что они хотят нам добра". Потому что мы выполняем задачи Запада. Потому что мы единственные, кто готов их выполнять, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать», - заявил глава ультраправой группировки «Основа будущего»* Евгений Карась.

В субботу, 5 февраля, на националистическом форуме «Бандеровские чтения», который состоялся в Киеве, в очередной раз продемонстрировали, кто, в действительности, принимает там решения.

*«Основа будущего» - радикальная, националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.