Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин в беседе со «Звездой» прокомментировал инцидент с подводной лодкой ВМС США, которая была обнаружена в районе учений кораблей Тихоокеанского флота в территориальных водах России рядом с островом Уруп.

«Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя. Первый “выстрел в воздух” - это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении», - сказал он.

Второй шаг - это принятие решения об обозначении района нахождения этой подлодки для того, чтобы моряки поняли, что их не просто слышат и видят, но и конкретно знают об их местонахождении, продолжил Литовкин.

«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают граны, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг, это прямое поражение этого объекта», - добавил эксперт.

Накануне в Минобороны сообщали, что в режиме звукоподводной связи экипажу американской подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано.

В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

Впоследствии в Главном управлении международного военного сотрудничества МО РФ представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве была вручена нота.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов