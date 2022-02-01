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Политолог заявил о недипломатичном поведении США

Алиса Кононенко
03:04 01.02.2022
Так эксперт прокомментировал заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи о вмешательстве США во внутренние дела России.
Политолог заявил о недипломатичном поведении США
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Одновременно с ведением переговоров по гарантиям безопасности Вашингтон пытается использовать трибуну ООН для того, чтобы продолжать распространение недостоверных сведений о ситуации вокруг Украины, заявил политолог Иван Мезюхо.

«Американская сторона, мягко говоря, ведет себя недипломатично, демонстрируя российской стороне, что никаких четких договоренностей по вопросам глобальной безопасности быть не может», - цитирует Мезюхо RT. 

Эксперт  выразил полное согласие с позицией постпреда России при ООН о вмешательстве США во внутренние дела России, подчеркнув, что фейковая информация, распространяемая со стороны Вашингтона, является именно таким примером.

«Абсолютно бездоказательно Запад продолжает распространять слухи о якобы планах России по захвату украинских территорий», - констатировал политолог.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации заявил, что инициатива США организовать заседание Совета Безопасности по ситуации на Украине является вмешательством во внутренние дела страны.  

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