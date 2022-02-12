Полыхающая кровля: новые кадры с места возгорания в Орехово-Зуево

Опубликованы новые кадры с места пожара в подмосковном Орехово-Зуево, где полыхает жилой дом. К этому моменту пламя успело разгореться на площади в 900 квадратных метров. Согласно данным МЧС, сперва загорелась кровля здания, после чего огонь распространился на квартиры.

«Дом четырехэтажных, кирпичный, двухподъездный. Тушение осложняется деревянными перекрытиям здания, что способствует распространению огня», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война.

Пожарные эвакуировали 35 человек. Продолжается тушение дома. В ликвидации возгорания задействованы 69 человек и 25 единиц специальной техники, пострадавших нет.

По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку. Надзорное ведомство изучит, помимо прочего, как соблюдались жилищные права лиц, проживающих в пострадавшем от огня доме.