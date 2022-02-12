Сын Зинаиды Кириенко назвал причину смерти артистки

Сын Зинаиды Кириенко Максим Тарасевский в беседе со «Звездой» рассказал, что народная артистка РСФСР скончалась в больнице от инсульта.

«Да, скончалась ночью…Она в больнице умерла. В больнице лежала. У нее случился инсульт позавчера», - сказал он.

Сегодня стало известно о смерти легендарной актрисы. Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Она снялась в таких известных советских кинолентах, как «Тихий Дон» и «Судьба человека».

В четверг, 10 февраля, стало известно, что актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Сын артистки уточнял, что она чувствует себя неважно после диагностированного у нее омикрон-штамма.