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Скончалась народная артистка Зинаида Кириенко

Виктория Ивашечкина
09:27 12.02.2022
В четверг, 10 февраля, актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией.
Скончалась народная артистка Зинаида Кириенко
© Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress
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Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в таких известных советских кинолентах, как «Тихий Дон» и «Судьба человека», умерла в возрасте 88 лет. Информацию об этом «Звезде» подтвердил ее сын Максим Тарасевский.

«Да, скончалась ночью. Лежала в больнице. У нее случился инсульт позавчера», - уточнил родственник артистки.

В четверг, 10 февраля, актриса попала в больницу с коронавирусом. Сын артистки уточнил, что она чувствует себя неважно после диагностированного у нее омикрон-штамма.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Творческий путь она начала в 1958 году, сразу после окончания ВГИКа. Актриса служила в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактера, которому отдала 30 лет жизни.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Больше всего зрителям запомнилась роль Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильме Евгения Матвеева «Любовь земная».

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