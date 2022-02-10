Сын Кириенко рассказал о состоянии здоровья заболевшей COVID-19 актрисы

Российская и советская актриса Зинаида Кириенко заболела коронавирусной инфекцией. Информацию об этом подтвердил ее сын Максим Тарасевский. В беседе со «Звездой» он сообщил, что она чувствует себя неважно после диагностированного у нее омикрон-штамма.

«Да, есть коронавирус, "омикрон". Она дома находится», - сказал Тарасевский.

Всенародную известность Зинаида Кириенко получила после исполнения роли Натальи в культовой киноленте Сергея Герасимова «Тихий Дон».

Творческий путь Кириенко начала в 1958 году, сразу после окончания ВГИКа. Актриса служила в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактера, которому отдала 30 лет жизни.