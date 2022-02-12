Огонь артиллерии: под Мурманском прошли учебные стрельбы морпехов Северного флота

В Мурманской области на тренировку со стрельбами вышли артиллеристы Северного флота. Это военнослужащие по призыву, которые все это время осваивали технику и вот теперь настала пора экзаменов.

Уже полвека этой 100-мм противотанковой пушке, на вооружении с 1970-ых годов, но ее расчет доказывает, что орудие рано списывать со счетов. «Рапиру» не зря называют артиллерийской снайперской винтовкой. Она снова бьет без промаха.

Александр Наговицын отвечает за подготовку орудия к выстрелу. Он заряжающий. За 10 месяцев срочной службы свое дело освоил на отлично. И в учебном классе. И здесь, на полигоне, не подвел. Теперь точно знает, чтобы поразить цель, расчет орудия должен работать как единая команда.

«Рапирой» эту пушку назвали за длинный и кажущийся тонким ствол. Орудие универсальное и может использовать разные типы боеприпасов. От кумулятивных, которые вскрывают защищенные огневые позиции, до управляемых противотанковых ракет.

Все они уже прошли теоретический курс. Теперь военнослужащим по призыву предстоит показать, чему они научились. И доказать, что вправе называться настоящими артиллеристами. Пусть под чутким руководством командиров, но сегодня они сами, от и до выполняют упражнения учебно-боевых стрельб.

А это уже другой тип артиллерийского орудия. От залпа самоходных гаубиц закладывает уши. А сердце уходит в пятки. И только после третьего в своей жизни выстрела Даниил Меркурьев, пусть и с дрожью в голосе, но все же может описать свои ощущения.

Этот цветок шестидюймового калибра. САУ «Акация» - это одна из самых грозных артиллерийских систем. Предназначена для поражения пунктов управления, бронетехники, живой силы и огневых средств противника.

На полигоне артиллеристы отработают не одну огневую задачу. За полтора часа израсходуют весь боезапас: по 60 выстрелов на машину. Чтобы научить молодых артиллеристов, здесь снарядов не жалеют.

Несколькими днями ранее морпехи Северного флота освободили захваченный «террористами» корабль в Атлантике.

Тренировка была направлена на отработку действий по реагированию на военные угрозы с моря.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Елена Сивонен, Николай Баранов