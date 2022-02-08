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Морпехи Северного флота освободили захваченный «террористами» корабль в Атлантике

Михаил Аброськин
07:34 08.02.2022
Тренировка была направлена на отработку действий по реагированию на военные угрозы с моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Отряд кораблей Северного флота в Атлантике отработал тактику борьбы с пиратами. В тренировке приняли участие подразделения морской пехоты, которые на время похода приписаны к экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Часть учений, например, стрельба по мишеням, проходила на свежем атлантическом воздухе. Следующим этапом стал штурм захваченного корабля. Условные террористы заняли позиции в помещениях и на палубе корабля. Они удерживали коридоры, были вооружены и крайне опасны. На верхней палубе к действиям готовилась группа антитеррор. Как только корабль был обесточен и погас свет, началась стрельба. Через несколько мгновений захватчики были обезврежены.

Как отметили в Минобороны, обеспечение безопасности гражданского мореплавания - одна из главных задач отряда, и личный состав всегда должен быть готов к любому развитию событий.

Так, только в прошлом году экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас панамский сухогруз от нападения пиратов. Масштабные учения проходят под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом Николая Евменова. Они направлены на отработку действий по реагированию на военные угрозы с моря.

Материал подготовили Анна Назайкина и Андрей Работнов.

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