Британия направит Киеву 88 млн фунтов на «энергетическую независимость»
Британские власти сообщили, что намерены направить Киеву 88 миллионов фунтов стерлингов. Эти деньги, по заявлению правительства Соединенного Королевства, должны будут пойти на обеспечение «энергетической независимости» Украины.
Как указали в пресс-службе действующего премьера страны Бориса Джонсона, новый фонд вместе с учрежденным в 2015 году фондом Good Governance Fund будет работать над снижением зависимости Украины от российских энергетических поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Даунинг-стрит.
Ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания и Евросоюз будто бы ведут совместную работу над оформлением нового пакета антироссийских санкций в области противодействии газовым проектам РФ. Новые ограничения якобы могут в том числе коснуться передачи технологий в этой сфере.