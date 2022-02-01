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Британия направит Киеву 88 млн фунтов на «энергетическую независимость»

Анна Берестовая
02:09 01.02.2022
Правительство Великобритании подготовило очередную инициативу по помощи Украине.
Британия направит Киеву 88 млн фунтов на «энергетическую независимость»
© Фото: Mykola Myakshykov Keystone Press Agency Globallookpress
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Британские власти сообщили, что намерены направить Киеву 88 миллионов фунтов стерлингов. Эти деньги, по заявлению правительства Соединенного Королевства, должны будут пойти на обеспечение «энергетической независимости» Украины.

Как указали в пресс-службе действующего премьера страны Бориса Джонсона, новый фонд вместе с учрежденным в 2015 году фондом Good Governance Fund будет работать над снижением зависимости Украины от российских энергетических поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Даунинг-стрит.

Ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания и Евросоюз будто бы ведут совместную работу над оформлением нового пакета антироссийских санкций в области противодействии газовым проектам РФ. Новые ограничения якобы могут в том числе коснуться передачи технологий в этой сфере.

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