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СМИ: Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против газовых проектов РФ

Иван Линдеманн
05:50 28.01.2022
Предполагается, что санкции будут нацелены на ограничение финансирования российских газовых проектов.
СМИ: Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против газовых проектов РФ
© Фото: Газпром
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Власти Великобритании и Евросоюза совместно разрабатывают новые пакеты санкций против России. Речь идет о противодействии газовым проектам РФ.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, будущие потенциальные санкции разрабатываются при поддержке Соединенных Штатов Америки. Предполагается, что они будут нацелены на ограничение финансирования российских газовых проектов. Также они предполагают запреты на передачу технологий в этой сфере.

Как отмечается в материале, реализация таких ограничительных мер может ударить по европейскому энергетическому бизнесу, который инвестирует в российские проекты. В числе компаний, которые могут пострадать, указаны Total, Shell и BP.

Ранее стало известно, что Германия может включить проект «Северный поток - 2» в список антироссийских санкций, если «РФ вторгнется на Украину». Об этом на заседании Бундестага в четверг, 27 января, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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