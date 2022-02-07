Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности ни очно, ни в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах», - ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля.

Напомним, что проведение конференции запланировано на 18-20 февраля. Ее глава Вольфганг Ишингер ранее выразил надежду на участие российского лидера в конференции в онлайн-формате.

В прошлом и позапрошлом годах президент России также не выступал на конференции. В 2020 и 2019 годах РФ на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.