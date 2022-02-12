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Врач назвал причины частых пробуждений по ночам

Анна Назайкина
08:39 12.02.2022
Если погрузиться в сон в такой ситуации долго не получается, такие пробуждения могут говорить о бессоннице, отметил сомнолог.
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
© Фото: cottonbro, Pexels
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В определенных случаях пробуждение в ночное время является вариантом нормы, а порой следует обратиться за помощью к специалисту. Сомнолог, специалист Европейского общества исследования сна Александр Мельников объяснил, что нормальными считаются несколько пробуждений за ночь в течение короткого времени.

Врач обратил внимание, что человеку следует понаблюдать, насколько быстро после такого ночного пробуждения он может заснуть. Если погрузиться в сон в такой ситуации долго не получается, это может говорить о бессоннице.

Кроме того, Мельников добавил, что важно определить, в чем состоит причина таких пробуждений посреди ночи.

«Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины», - отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов рассказал «Звезде», что в зимний период у людей увеличивается продолжительность сна. Специально подстраиваться под это изменение не нужно, отметил специалист, поскольку оно является естественным.

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