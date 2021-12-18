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Врач объяснил увеличение продолжительности сна в зимний период

Роман Захаров
14:12 18.12.2021
По словам сомнолога Михаила Полуэктова, изменение продолжительности сна в зимний период не является стрессом для организма.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ketut Subiyanto, Pexels
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В осенне-зимний период у людей увеличивается продолжительность сна. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сомнолог Михаил Полуэктов, отметив, что специально подстраиваться под это изменение не нужно, поскольку оно является естественным.

«Да, действительно, было доказано, что в осенне-зимний период продолжительность сна увеличивается... Это увеличение не связано с повышением потребности организма, а связано с изменением денно-светового дня и с уменьшением физической активности. Поэтому подстраиваться под это изменение сна не нужно», - рассказал специалист.

Полуэктов уточнил, что такие изменения не являются стрессом для нашего организма. При этом он добавил, что в период, когда световой день более продолжительный, люди лучше себя чувствуют и даже реже страдают психическими заболеваниями.

«Это не стрессовая ситуация для организма. Это просто колебание нормальных показателей сна. В светлое время года люди реже страдают психическими заболеваниями... Делать ничего не нужно, потому что эти изменения (сна - прим. ред.) лежат в рамках допустимой нормы», - резюмировал сомнолог.

Ранее двигательный терапевт, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин рассказал, какие позы для сна являются наиболее вредными для человеческого организма.

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