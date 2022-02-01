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СМИ: Вашингтон получил российский ответ на предложения по безопасности США

Анна Берестовая
02:08 01.02.2022
В американских СМИ появились сведения о том, что Вашингтон якобы получил реакцию РФ на свои предложения по безопасности.
СМИ: Вашингтон получил российский ответ на предложения по безопасности США
© Фото: Минобороны России
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Американская пресса сообщила о том, что власти США будто бы получили от Российской Федерации письменный ответ на предложения по безопасности. Ранее ряд соответствующих предложений был направлен Вашингтоном Москве.

Согласно сообщению издания The Washington Post, источником информации о поступлении российского ответа стал один из представителей американской администрации. Раскрыть сведения о содержании будто бы полученного документа чиновник не согласился.

В агентстве ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США также подтвердили предположительный факт получения Вашингтоном ответа от РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответах Соединенных Штатов и НАТО на инициативу Москвы, касающуюся гарантий безопасности, есть рациональные зерна. Однако, по словам главы российского МИД, удачные предложения американской стороны и Североатлантического Альянса касаются второстепенных вопросов обсуждения.

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