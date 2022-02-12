Эксперт рассказал о последствиях остановки «Северного потока - 2» для Германии

Отказ Германии от запуска газопровода «Северный поток - 2» может обернуться многомиллиардными исками в арбитражных судах. Это также может навредить деловой репутации Берлина. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

По его мнению, заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о влиянии геополитических факторов на запуск проекта можно расценить как последствие визита немецкого лидера Олафа Шольца в США.

«Шольц, несмотря на то, что он выходец из Социально-демократической партии, принадлежит к касте политиков-глобалистов, для которых особый режим трансатлантических отношений является приоритетом», - заявил Камкин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц готов остановить «Северный поток-2». Канцлер ФРГ в ходе беседы с президентом США Джо Байденом, в частности, заявил, что газопровод не будет продвигаться в случае вторжения России на Украину.