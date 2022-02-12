Награда за нелегкий труд: российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь 17 школам Сирии

В каждом из сирийских классов минимум по 60-70 учеников. Труд педагогов здесь нелегкий. Именно поэтому представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и приняли решение - эту гуманитарную помощь раздать учителям.

Зажигательный арабский танец в исполнении девочек из школы «Арабистан». Так тут приветствуют российских военнослужащих из ЦПВС и несколько сотен учителей из соседних учебных заведений Алеппо. В какой-то момент все присутствующие едва не пускаются в пляс.

Каждая из учениц тут же получает спортивный костюм в подарок от российских друзей. А вслед за этим начинается главное событие, ради которого и собрались учителя. Сегодня всем им раздадут 500 продовольственных наборов, в которых все самое необходимое - мука, сахар, крупа, растительное масло и сгущенное молоко.

Обычно наши военнослужащие выбирают сельские населенные пункты, недавно освобожденные от боевиков, где часто есть проблемы с подачей электричества и воды, куда только начали возвращаться мирные жители, и им экстренно нужны продукты питания. Но в этот раз к представителям ЦПВС обратился губернатор провинции Алеппо с просьбой помочь и учителям восточных районов «торговой столицы» Сирии. Совместно с представителями местных органов власти составили списки педагогов.

«Это одна из лучших школ нашего города «Арабистан», но сюда прибыли представители педагогических коллективов из 17 других школ. Большую часть школ мы уже восстановили, часть еще ремонтируем. И здесь в классах сидят даже не по три ученика за партой, а по четыре. И нагрузка на учителей выпадает колоссальная», - рассказал руководитель молодежных организаций в Алеппо Муса Ахмет.

Так и возникла идея организовать совместными усилиями детского коллектива юных танцовщиц и наших офицеров настоящий праздник для педагогов школ. С такими необходимыми сейчас вкусными подарками.

Всего за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон было проведено свыше 3050 гуманитарных акций. Также было передано местным жителям свыше пяти тысяч 400 тонн продовольствия.

В январе российские военнослужащие доставили две с половиной тонны продуктов в сирийский поселок Эль-Тартап. Грузовик с гуманитарной помощью прибыл в сопровождении двух БТР и медицинского бронеавтомобиля.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко, Игорь Лапик