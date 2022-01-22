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Российские военнослужащие доставили 2,5 тонны гуманитарной помощи в сирийский Эль-Тартап

Игорь Лапик
09:00 22.01.2022
Каждая сирийская семья получила по два пакета с мукой, рисом, чаем и сгущенным молоком, которых хватит на несколько недель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Две с половиной тонны продуктов доставили в сирийский поселок Эль-Тартап российские военнослужащие. Грузовик с гуманитарной помощью прибыл в сопровождении двух БТР и медицинского бронеавтомобиля.

Каждая сирийская семья получила по два пакета с мукой, рисом, чаем и сгущенным молоком, которых хватит на несколько недель. В одном из классов местной школы организовали временный госпиталь, где российские врачи принимали всех желающих, ставили диагнозы и бесплатно выдавали лекарства.

В соседней аудитории российских военных встречали ученики. Сотрудники Центра по примирению сторон пообщались с ними и руководством школы. Узнали, какие существуют проблемы, и пообещали помочь.

«Главная цель - это оказать действенную помощь местному населению в сложных социально-экономических условиях. Но при этом мы показываем присутствие российской стороны, нашу заинтересованность. И, конечно же, акцент на оказании помощи дружественному сирийскому народу», - рассказал начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Игорь Смолий.

Он также отметил, что вся помощь оказывается адресно малоимущему населению. Люди радуются российским военнослужащим, машут руками и благодарят, часто на русском языке. Местные жители проводят для военных экскурсии. Как оказалось, в небольшом Эль-Тартапе даже есть большой православный храм.

Материал подготовили: Егор Левин, Олег Давыденко

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